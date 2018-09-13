Гимпу: Майя Санду голосовала за Канду. Не надо обманывать народ

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу скептичен в отношении намерений лидеров ПДС и ППДП - Майи Санду и Андрея Нэстасе. В ходе передачи Politica на TV8 Гимпу посоветовал Санду не пускать пыль в глаза избирателей, выставляя себя борцом с правящим режимом.

«Майя Санду голосовала за Канду, а не я. Поэтому не нужно обманывать народ. Я хочу сместить действующий режим, но один - в поле не воин»,- заявил Михай Гимпу.

В этой же передачи лидер либералов заявил, что разногласия в рядах правых партий объясняются желанием ППДП попасть в парламент лишь для защиты интересов беглых олигархов Виктора и Виорела Цопы.

«Нужно сесть за стол переговоров и решить, как мы можем выиграть по окружным спискам. А если кто-то думает лишь о том, как попасть в парламент и защищать интересы Цопы, я в этом не хочу участвовать. Поэтому у нас нет взаимопонимания, ведь в центре всего - Цопы»,- добавил либерал.

Он также напомнил, что в период, когда он был и.о. президента, Виорел Цопа и директор холдинга Jurnal Вал Бутнару обратились к нему за помощью в борьбе с Владом Плахотнюком.