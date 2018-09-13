Премьер о территории общежития Аграрного университета: никто не получит эту землю

Премьер-министр устроил разнос главе минсельхоза. Павел Филип возмутился, что студентов Аграрного университета перевели из общежитий в центре города в другие - на Мирчештской улице. А освободившиеся здания намеревались передать строительной компании в рамках частно-государственного партнерства. Фирма получала участок земли, а за это должна была отремонтировать общежития.

"Это не первая ваша инициатива, касающаяся этих общежитий. Я понимаю, это участок между Пушкина и Виеру, который стоит огромных денег. Многие хотели бы его застроить. Но не старайтесь, никакое частно-государственное партнерство через правительство не пройдет. Никто не получит эту землю", - заявил премьер-министр Павле Филип.

Ректор Аграрного университета, в свою очередь, заявил, что перевести студентов решили, так как содержание общежитий в центре обходится слишком дорого.

"Студентов стало меньше, университет перешел на самофинансирование. Мы не можем поддерживать эти общежития в хорошем состоянии. Мы никому не даем ни одного квадратного метра. Такие решения принимает правительство. А студентов разместили в кампусе на Петриканах, в десяти минутах ходьбы от учебного блока", - отметил ректор Аграрного университета Валериан Балан.

Между тем, главе минсельхоза досталось и за другое. Вместо плана борьбы с распространением амброзии премьеру дали длинную записку о том, что это за сорняк и чем он опасен.

"Я сделал работу за минсельхоз. Такой закон недавно разработали и приняли в Румынии. Так что не трудитесь, не сидите в "Википедии" и не пишите мне такие письма. Передайте этот закон господину министру, пусть отправит его на утверждение. И не рассказывайте, почему невозможно выполнить мои распоряжения. Делайте свои предложения", - заявил премьер-министр Павле Филип.

Неделю назад глава кабмина потребовал включить амброзию в список запрещенных растений и тем самым обязать местные власти и владельцев земель ее выкашивать.