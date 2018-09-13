Автовокзалы передадут в концессию частному агенту

Кабмин одобрил проект передачи автовокзалов в концессию частному агенту. Он обязан отремонтировать их в ближайшие три года.

Инвестиции составят около 200 миллионов леев. Предприниматель будет управлять автостанциями 25 лет. В первый год он перечислит в госбюджет почти пять миллионов леев.

С каждым годом эта сумма будет увеличиваться на 5%.