Стипендии за заслуги в этом году получат 77 студентов и учащихся профшкол

77 студентов и учащихся профшкол получат в этом новом учебном году стипендии за заслуги. Списки кандидатов утвердило накануне правительство.

Было предоставлено 15 президентских стипендий: 10 для студентов. Они получат по 1320 леев. Еще пять - для учащихся профшкол и колледжей, им выплатят по 1025 леев. 12 студентов получат Республиканскую стипендию в 1455 леев. А 30 - получат правительственную стипендию в 1210 леев.

20 учащихся профшкол получат стипендию Gaudeamus в 880 леев.

Ранее премьер Павел Филип распорядился пересмотреть концепцию предоставления стипендий учащимся и студентам. Он отметил, что она устарела и больше не стимулирует их добиваться лучших результатов.