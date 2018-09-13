Уже шесть лет в середине сентября вместе с началом сезона сбора яблок компания Apple официально представляет новые модели своих смартфонов. Урожай 2018 года выдался богатым: компания знакомит публику сразу с тремя новыми моделями телефонов и новыми "умными часами".
Самая маленькая модель смартфона с экраном диагональю 5,8 дюйма называется iPhone XS, версия с более крупным экраном (6,5 дюйма) - iPhone XS Max, передает ВВС.
От названия с приставкой Plus для смартфона с большой диагональю, как это было в прошлые годы, решено отказаться. Размер экрана и корпуса телефона - главное отличие XS и XS Max. Внешне iPhone они практически не отличаются от прошлогоднего iPhone X и позиционируются как флагманские модели. Как и у iPhone X, у них нет физической кнопки на лицевой панели, оба телефона поддерживают технологию распознавания лица владельца Face ID, которая работает быстрее, чем на предыдущей модели, а их дисплеи изготовлены по OLED-технологии.
В новых моделях появился более современный и быстрый процессор А12, топовые версии предполагают 512 гигабайт. Новые смартфоны поддерживают две сим-карты. Обе модели имеют надежную защиту от влаги: их можно ронять в воду, в том числе в соленую. Камеры новой модели отличаются тем, что в портретном режиме можно будет регулировать размытость заднего плана.
Третья новинка - смартфон iPhone XR - средний по размеру и в отличие от своих старших братьев оснащен более дешевым LED дисплеем (6.1 дюйма). Именно этой модели прочат титул бестселлера из-за привлекательной цены.
Правда, привлекательность XR вызывает некоторые вопросы: 749 долларов даже за флагманскую модель вряд ли покажутся кому-то скромной суммой. Но на фоне цен на модели iPhone XS и XS Max - 999 и 1099 долларов соответственно - это действительно не так уж и много.
На презентации в Калифорнии компания Apple представила новую, четвертую версию часов Apple Watch, которая сильно отличается от предыдущих трех. В первую очередь речь идет о диагонали экрана - 40 и 44 миллиметра против 38 и 42 миллиметров. Уже из первых утечек о новых часах следовало, что на более качественном экране помещается больше информации. Apple представила также новые виртуальные циферблаты, которые позволяют одновременно выводить больше данных с приложений, которые поддерживаются устройством.
Среди новшеств - способность часов определить, что их хозяин упал, и тут же снять электрокардиограмму. Во втором полугодии 2017 года Apple обошла компании Xiaomi и Fitbit и стала крупнейшим в мире производителем носимых гаджетов благодаря высокому спросу на умные часы последнего поколения.
Как указывают эксперты, Apple продает больше часов, чем вся швейцарская часовая промышленность.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с начальником.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Побольше решительности и сосредоточенности.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Будьте осторожны с автомобилем.
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Колумнист "КП" в Молдове