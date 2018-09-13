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Apple представила iPhone XS и новые умные часы
// фото: APPLE
10:40, 13 Sep 2018
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Уже шесть лет в середине сентября вместе с началом сезона сбора яблок компания Apple официально представляет новые модели своих смартфонов. Урожай 2018 года выдался богатым: компания знакомит публику сразу с тремя новыми моделями телефонов и новыми "умными часами".

Самая маленькая модель смартфона с экраном диагональю 5,8 дюйма называется iPhone XS, версия с более крупным экраном (6,5 дюйма) - iPhone XS Max, передает ВВС.

От названия с приставкой Plus для смартфона с большой диагональю, как это было в прошлые годы, решено отказаться. Размер экрана и корпуса телефона - главное отличие XS и XS Max. Внешне iPhone они практически не отличаются от прошлогоднего iPhone X и позиционируются как флагманские модели. Как и у iPhone X, у них нет физической кнопки на лицевой панели, оба телефона поддерживают технологию распознавания лица владельца Face ID, которая работает быстрее, чем на предыдущей модели, а их дисплеи изготовлены по OLED-технологии.

В новых моделях появился более современный и быстрый процессор А12, топовые версии предполагают 512 гигабайт. Новые смартфоны поддерживают две сим-карты. Обе модели имеют надежную защиту от влаги: их можно ронять в воду, в том числе в соленую. Камеры новой модели отличаются тем, что в портретном режиме можно будет регулировать размытость заднего плана.

Третья новинка - смартфон iPhone XR - средний по размеру и в отличие от своих старших братьев оснащен более дешевым LED дисплеем (6.1 дюйма). Именно этой модели прочат титул бестселлера из-за привлекательной цены.iPhone XR

Правда, привлекательность XR вызывает некоторые вопросы: 749 долларов даже за флагманскую модель вряд ли покажутся кому-то скромной суммой. Но на фоне цен на модели iPhone XS и XS Max - 999 и 1099 долларов соответственно - это действительно не так уж и много.

На презентации в Калифорнии компания Apple представила новую, четвертую версию часов Apple Watch, которая сильно отличается от предыдущих трех. В первую очередь речь идет о диагонали экрана - 40 и 44 миллиметра против 38 и 42 миллиметров. Уже из первых утечек о новых часах следовало, что на более качественном экране помещается больше информации. Apple представила также новые виртуальные циферблаты, которые позволяют одновременно выводить больше данных с приложений, которые поддерживаются устройством.

Ð§Ð°ÑÑ Apple

Среди новшеств - способность часов определить, что их хозяин упал, и тут же снять электрокардиограмму. Во втором полугодии 2017 года Apple обошла компании Xiaomi и Fitbit и стала крупнейшим в мире производителем носимых гаджетов благодаря высокому спросу на умные часы последнего поколения.

Как указывают эксперты, Apple продает больше часов, чем вся швейцарская часовая промышленность.






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