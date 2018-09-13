Участник группы Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов вечером 11 сентября попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказала участница Pussy Riot Вероника Никульшина.
Как сообщается, Верзилов доставлен в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось заведенное против нее административное дело.
У Верзилова, рассказывает Никульшина, начались проблемы со зрением, он начал терять способность разговаривать, а потом и ходить.
"Когда приехала "скорая", он на все вопросы отвечал, что "нет, ничего не ел, не принимал вещества". Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред", - сообщила она новостному сайту "Медуза".
"Врач сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя", - рассказала она.
Участница Pussy Riot Ольга Пахтусова также подтвердила ВВС информацию о госпитализации Верзилова, в том числе и то, что к нему пока не пускают мать.
"Вообще абсолютно никто ничего не знает, с мамой мы на связи, мы нашли человека, юриста по медицинскому законодательству, который будет сопровождать ее завтра, если ничего не сможем сделать сегодня", - сказала она. В самом отделении больницы заявили: "Мы не разговариваем с журналистами".
В июле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве члены Pussy Riot Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова устроили акцию "Милиционер вступает в игру", выбежав на поле в полицейской форме.
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Колумнист "КП" в Молдове