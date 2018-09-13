На медицинской выставке в столице работают мобильные кабинеты мамологов

Мобильные кабинеты мамологов работают в рамках международной выставки "MoldMedizin & MoldDent", которая открылась в столице. В течение трех дней врачи будут бесплатно консультировать всех желающих женщин. Работают медики с девяти утра и до пяти вечера. В первый день обследование прошли несколько десятков пациенток.

По словам специалистов, ежегодно рак груди диагностируют примерно у тысячи женщин.

"Как правило, это женщины среднего возраста. Большинство приходят на профилактический контроль. Утром была пациентка, которую срочно направили в больницу, из-за подозрения на онкозаболевание", - рассказала мамолог Диана Ткач.

Открытие выставки посетили депутаты, а также министр здравоохранения Светлана Чеботарь.

"Мы предлагаем на выставке ряд бесплатных медицинских услуг. Специалисты проводят обследование и дают рекомендации", - рассказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.

"Врачи Онкоинститута бесплатно консультируют всех женщин, которые заботятся о своём здоровье, или которые подозревают у себя какие-то проблемы, связанные с молочными железами", - отметила депутат ДПМ Валентина Стратан.

Международная выставка "MoldMedizin & MoldDent" проходит в 24-ый раз.