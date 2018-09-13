На сотни тысяч леев оценили ущерб от недавних ливней в Кантемирском районе

Ущерб, нанесенный ливнями хозяйствам Кантемирского района превысил 300 тысяч леев. Там затопило сельхозугодья, размыло дороги и мосты.

Наибольший урон проливные дожди нанесли селу Кырпешты. Рапсовое поле фермера Валерий Беженару смыло почти полностью: пострадали 60 гектаров из 73-х. Аграрий говорит, что потерял 140 тысяч леев.

"Что касается подсолнечника, мы проверили три гектара. Ущерб оценивается в 40 тысяч леев", - рассказал представитель районного сельхозуправления Владимир Берлинский.

В селе Кышла размыло более 70 метров дороги. В селе Коштангалия после дождей пришел в негодность мост, по которому детей водили в детсад и школу.

"У нас в селе очень много школьников. Эта насыпная дорога и мост избавили их от необходимости вязнуть в грязи. На восстановление потребуется очень много средств", - заявил мэр Коштангалии Тудор Хантя.

"На дорогу, по предварительным расчетам, понадобится 60 тысяч леев. На восстановление моста в Коштангалии - 45 тысяч. Возможно, немного больше", - отметил представитель Кантемирского райсовета Николае Бутук.