В Украине запретили пускать в школы и садики детей без прививок

Министерство образования и науки Украины совместно с Минздравом выдало указ, которым запрещается пускать на занятия в школы и детские сады непривитых детей.

Соответствующий документ от 6 сентября с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации, передает korrespondent.net.

В Минздраве напомнили, что сейчас в Украине наблюдается вспышка кори и от начала года зафиксировано почти 30 тысяч случаев заболевания, из которых 13 закончились летально.

"Заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер, о чем свидетельствует чередование периодов подъема и спада заболеваемости", - говорится в сообщении.

В документе упоминается и о "напряженной эпидемической ситуации" с инфекционными болезнями, которая наблюдается в Украине на протяжении последних 5 лет.

"Учитывая, что риск массового распространения указанных инфекций особенно увеличивается с началом учебного года просим принять меры по обеспечению рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения объема охвата профилактическими прививками или недопущение непривитых (при отсутствии противопоказаний) детей в учреждения образования", - говорится в документе.

В ведомствах напоминают, что это требование предусмотрено статьей 15 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней.

"Согласно этой статье, детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается", – констатируют в Минздраве и Минобразования.