Мужчина убил пять человек в Калифорнии и застрелился

В среду, 12 сентября, в офисе транспортной компании в Бейкерсфилде в американском штате Калифорния произошла стрельба, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на управление шерифа округа Керн.

По данным полиции, подозреваемым является мужчина, который вместе с женой зашел в офис, и где у него с кем-то произошел конфликт. Тут он застрелил двух человек, включая жену.

Полиция сообщила, что после этого в офисе появился еще один человек и выстрели в подозреваемого, после чего подозреваемый выстрелил в ответ и убил этого человека. Затем подозреваемый отправился в жилой дом, где, как утверждает полиция, он якобы застрелил еще двух человек.

После этого подозреваемый, предположительно, угнал автомобиль, в котором находились женщина с ребенком. Последние не были ранены, передает korrespondent.net.

По данным властей, после того, как подозреваемый столкнулся с правоохранителем, он убил себя выстрелом в грудь.