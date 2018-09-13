ООН прогнозирует 18 млн новых случаев онкозаболеваний в 2018 году

В 2018 году во всем мире будет зафиксировано 18,1 миллиона новых случаев рака. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает в своем докладе Международное агентство по изучению рака (МАИР).

"Цифры показывают, что каждый пятый мужчина и одна из шести женщин в своей жизни уже болеют или заболеют раком", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам экспертов, почти половина всех случаев заболевания и большая часть смертей от рака в этом году пройдет в Азии. Отмечено также, что по мере того, как страны становятся богаче, все больше людей страдают от рака, передает korrespondent.net.

Как сообщается, с 36 видов рака наиболее распространены рак легких, молочной железы и кишечника. Последний занимает треть от всех случаев смертей рака во всем мире. Рак легких сейчас являются основной причиной смерти у женщин в 28 странах. Больше всего в США, Венгрии, Дании, Китае и Новой Зеландии.