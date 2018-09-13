В 2018 году во всем мире будет зафиксировано 18,1 миллиона новых случаев рака. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает в своем докладе Международное агентство по изучению рака (МАИР).
"Цифры показывают, что каждый пятый мужчина и одна из шести женщин в своей жизни уже болеют или заболеют раком", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозам экспертов, почти половина всех случаев заболевания и большая часть смертей от рака в этом году пройдет в Азии. Отмечено также, что по мере того, как страны становятся богаче, все больше людей страдают от рака, передает korrespondent.net.
Как сообщается, с 36 видов рака наиболее распространены рак легких, молочной железы и кишечника. Последний занимает треть от всех случаев смертей рака во всем мире. Рак легких сейчас являются основной причиной смерти у женщин в 28 странах. Больше всего в США, Венгрии, Дании, Китае и Новой Зеландии.
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Колумнист "КП" в Молдове