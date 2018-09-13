Нацбанк напомнил, когда появятся в обращении монеты номиналом пять и десять леев

Монеты номиналом пять и десять леев появятся в обращении до конца года. Как сообщает пресс-служба Нацбанка, монеты будут использоваться одновременно с банкнотами того же достоинства.

С апреля в обращении находятся монеты номиналом в один и два лея. Нацбанк выпустил их в целях оптимизации использования наличных денег и экономии расходов на их производство.

Как подсчитали в НБМ, монеты служат в десять раз дольше купюры низкого достоинства.