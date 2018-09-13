"Бюджетный" iPhone: стоимость и характеристики

Накануне прошла презентация iPhone XR - самой младшей версии линейки новых смартфонов Apple. Гаджет единственный получил LCD-дисплей, за счет чего производитель смог существенно снизить его стоимость.

Рамки смартфона сделаны из алюминия, а спереди и сзади находятся стеклянные панели. Диагональ экрана составляет 6,1 дюйма, а разрешение - 1792х828 пикселей.

В основу гаджета положен процессор A12 Bionic. Также он получил камеру Face ID. Новинка имеет вместо 3D Touch так называемый Haptic Touch. Это аналог того, что получили современные Macbook. Разрешение камеры у смартфона - 12 Мп. Она является одинарной широкоугольной, с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8.

Стоимость смартфона стартует от 649 долларов. Однако это лишь базовая версия, улучшенные будут стоить дороже, передает korrespondent.net.