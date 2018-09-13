В США поддержали запрет на потребление мяса кошек и собак

Палата представителей США приняла закон, запрещающий забой, транспортировку, продажу и хранение собак и кошек в целях употребления. Об этом сообщает телеканал CBS.

Инициаторами закона о запрете торговли мясом собак и кошек стали республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс. За подобные действия предусматривается штраф в размере пять тысяч долларов.

"Я горд тем, что боролся в конгрессе за то, чтобы полностью запретить убийство и потребление собак и кошек в США", − говорится в заявлении Хэйстингса, опубликованном после принятия закона.

Политик призывает американский Сенат также поддержать закон, передает korrespondent.net.

Отметим, в документе предусмотрено исключение. Оно касается индийских племен, которым разрешено употреблять мясо этих животных "в рамках религиозной церемонии".