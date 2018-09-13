К Филиппинам приближается тайфун Мангхут

Тайфун Мангхут приближается к побережью Филиппин и может стать причиной серьезных наводнений и оползней в регионах, где проживают миллионы людей.

Власти Филиппин направили сотрудников экстренных служб в северную часть крупнейшего острова страны – Лусона, на который, согласно предварительным данным, в субботу придется основной удар тайфуна, передает korrespondent.net.

"Мы беспокоимся о 10 млн человек, которые проживают в районах Филиппин, по которым пройдет эта разрушительная буря", – сказал представитель филиппинского Красного Креста Ричарда Гордона.

Ожидается, что Мангхут станет самым сильным тайфуном, ударившим по территории страны в этом году.

Также тайфун может направиться на юго-восточное побережье Китая. В таком случае Мангхут может представлять угрозу для более чем 40 млн человек.