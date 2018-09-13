Для людей с особыми потребностями установят эскалатор на входе в правительство

При входе в правительство установят специальный эскалатор для людей с особыми потребностями. Этого требуют международные стандарты, касающиеся доступа таких граждан в госучреждения, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ранее Министерство экономики и инфраструктуры разработало документ, согласно которому все новостройки и госучреждения оборудуют в соответствии с нуждами людей с ограниченными возможностями. В этих зданиях установят пандусы, а в зонах отдыха для них обустроят специальные места.

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