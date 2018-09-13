Организация освобождения Палестины (ООП) обдумывает возможность полного прекращения сотрудничества с США. Об этом в среду, 12 сентября, заявила представительница ООП Ханан Ашрави. По ее словам, подобный шаг обсудят участники ближайшего заседания Центрального совета организации.
Власти США сократили объем финансовой помощи Палестинской автономии на 2018 год примерно на 500 млнмиллионов долларов (в пересчете − 431 миллион евро).
10 сентября США решили закрыть представительство ООП в Вашингтоне. По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, "руководство ООП осудило американский план мирного урегулирования и отказалось поддержать усилия администрации США, направленные на достижение мира" между палестинцами и израильтянами.
Генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Эрекат расценил закрытие офиса организации как "опасную эскалацию" и назвал политику Белого дома "коллективным наказанием" палестинского народа.
США напрямую переняли все позиции израильского правительства, подчеркнула Ашрави, назвав его "самым радикальным" и "наиболее неуступчивым" в истории Израиля, передает korrespondent.net.
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Колумнист "КП" в Молдове