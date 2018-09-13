В столице появились четыре новые детские площадки

Еще четыре детские игровые площадки оборудовали в столице в рамках муниципальной программы.

Стоимость каждой из них достигает 120 тысяч леев. Срок эксплуатации площадок - 10 лет.

"Есть горки, качели, карусель, две скамейки. Вся зона огорожена специальной оградой", - рассказал глава отдела Управления ЖКХ Василий Эфрос.

До конца года муниципалитет намерен обустроить около ста подобных площадок. На эти цели выделили 12 миллионов леев.

"График согласован с экономическим агентом. Каждую неделю будут устанавливать определенное количество площадок, чтобы успеть до 15 декабря. Все зависит и от погодных условий", - отметил глава отдела Управления ЖКХ Василий Эфрос.



В рамках проекта обустроят 70 детских площадок и 30 спортивных.