Премьер-министр - руководству таможни: не издевайтесь над людьми, чтобы показать свои мускулы

Павел Филип потребовал от руководства Таможни удостовериться, что таможенники не допускают злоупотреблений в своей деятельности. Ранее глава правительства получил письмо от гражданина, который сообщил о том, что был вынужден заплатить таможенную пошлину в размере 2 600 леев за одежду, которую он купил из Румынии для 2-х своих дочерей.

«Я не считаю, что это является настоящей контрабандой, которая ввозится в Республику Молдова. Прошу передать г-ну Врабие и г-ну Армашу: давайте не будем издеваться над людьми. А выполнять свою работу и искать деньги, проходящие мимо государственного бюджета – миллионы евро. И не издевайтесь над бедными людьми, которые только привезли одежду для своих детей. Нам есть с чем бороться, есть где искать деньги, есть откуда приносить деньги в бюджет, но не надо выбирать самый простой способ - издеваться над людьми, чтобы показать насколько вы сильны или свои мускулы», - отметил премьер.

Он также добавил, что хотя, по мнению сотрудника таможни, данный гражданин является коммерсантом, мужчина пересекал границу в текущем году только два раза.

«Меня шокировал и ответ, который я получил из таможни, что данный сотрудник не может быть санкционирован, поскольку нет реальных оснований для этого. В то же время, его предупредили не допускать подобных случаев в будущем. Погрозили пальцем. Мое личное мнение – такие люди не имеют право работать в Таможенной службе», - добавил глава кабмина.

Премьер потребовал от ответственных лиц, рассмотреть ситуацию соответствующего гражданина, а также доложить ему до конца текущей недели о принятых мерах.

Согласно закону, таможенная пошлина не применяется, если товары ввозятся в страну для личного пользования, а также если стоимость товара не превышает 300 евро, напоминает Молдпрес.