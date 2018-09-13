Глава кабмина сделал выговор транспортным чиновникам

За безответственность могут лишится кресла. Глава кабмина сделал выговор чиновникам, курирующим транспорт. Он требует, чтобы услуга по выдаче авторизаций онлайн была запущена в срок.

"Программное обеспечение, компьютер точно не берут взятки. Знаю, что софт, который должен был заработать еще 1 сентября, не работает. Хочу передать директору Нацагентства по автотранспорту, г-ну Всеволоду Бокшаняну, что если это программное обеспечение не будет функционировать в назначенный день, это будет последний день его работы", - сообщил премьер-министр Павел Филип.

С 1 сентября вступили в силу поправки к Транспортному кодексу, которые предусматривают выдачу электронных лицензий перевозчикам. Заявки могут подавать до конца октября, а получат документ до 15 декабря, отмечает canal3.md.