Женщина пыталась провезти на Украину 50 телефонов под юбкой

Женщина пыталась пронести под юбкой почти 50 телефонов iPhone через границу на Украину, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, в ночь на четверг на пропускном пункте "Гоптовка" на украино-российской границе при осмотре гражданки Украины и ее личных вещей сработал металлоискатель, передает РИА Новости.

"Выяснилось, что под одеждой, а именно под юбкой, женщина пыталась пронести 49 мобильных телефонов iPhone, которые были в пользовании", — говорится в сообщении.