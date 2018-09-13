Минфин представил полугодовой отчет об исполнении национального госбюджета

Кабинет министров утвердил на заседании, прошедшем в среду, полугодовой отчет об исполнении национального государственного бюджета и его составляющих на 2018 год, который будет представлен парламенту. В первом полугодии этого года доходы национального государственного бюджета составили 27 млрд 776,9 млн леев, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В документе отмечается, что как доля в ВВП доходы выросли с 16,6% ВВП в первой половине 2017 года до 17,0% в первом полугодии с. г. Наибольшая доля в общем объеме доходов национального государственного бюджета приходится на налоги и сборы – 64,4%. Взносы и обязательные страховые выплаты составили 29,8%, прочие доходы – 5,4%, передает Молдпрес.

Доходы госбюджета увеличились на 1 млрд 566,4 млн леев до 17 млрд 288 млн леев. Бюджет государственного социального страхования получил доходы в размере 9 млрд 980,7 млн леев (включая трансферты), что на 11%, или 988,2 млн леев больше, чем в январе-июне 2017 года. На 10% выросли доходы фондов обязательного медицинского страхования, а местных бюджетов – на 10,9%.

В докладе также уточняется, что расходы национального государственного бюджета в первом полугодии 2018 года составили 26 млрд 884,4 млн леев.

Исполнение национального государственного бюджета в первом полугодии завершилось положительным сальдо (излишки) в размере 892,5 млн леев, тогда как ожидался дефицит в размере 953,0 млн. леев. Минфин объясняет излишки путем более быстрого накопления бюджетных доходов по сравнению с исполнением бюджетных расходов, особенно связанных с инвестициями ввиду длительного процесса закупок, а также более низкими процентными ставками в связи с повышением курса национальной валюты.