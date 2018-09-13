В Афганистане вооруженные силы ликвидировали 18 талибов

По меньшей мере 18 боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы, еще 11 получили ранения в результате авиаудара, нанесенного афганскими военными в южной провинции Кандагар, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя вооруженных сил Афганистана.

Операция проводилась в ночь со среды на четверг. Афганские военные сбросили бомбы на убежища боевиков в двух районах провинции, сообщил представитель военных Мухаммед Садек, передает РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.