Пенсионерка из Волгограда за деньги сделала "инвалидом" 46-летнего мужчину

Пенсионерку из Волгоградской области подозревают в организации преступного бизнеса по оформлению инвалидности, сообщает региональный главк МВД.

По данным полиции, 68-летняя жительница Ленинского района вместе с двумя приятельницами организовала прибыльный бизнес – за деньги оформлять группы инвалидности.

Так, к ним обратился 46-летний мужчина, передавший им 290 тысяч рублей. Основную сумму подозреваемая раздела со своими знакомыми, а оставшиеся 45 тысяч передала двум медикам — 62-летней медсестре бюро судебно-медицинской экспертизы и 46-летней неврологу. Те внесли ложные сведения в документы, и "клиенту" присвоили вторую группу инвалидности.

Кроме того, к подозреваемой обратилась жительница Московской области, которой пообещали сделать третью группу инвалидности за 110 тысяч рублей.

Против пенсионерки и ее приятельниц возбудили уголовные дела о даче взятки, посредничестве во взяточничестве, мелком взяточничестве, мошенничестве, служебном подлоге и подделке документов, передает РИА Новости.