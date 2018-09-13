Наезд внедорожника на толпу в Китае: погибли 11 человек

11 человек стали жертвами наезда внедорожника на толпу в Китае. Об этом сообщили в администрации городского округа Хэнъян, где произошел инцидент.

"Двенадцатого сентября в уезде Хэдун городского округа Хэнъян произошел инцидент с умышленным наездом на людей. По состоянию на 10.00 четверга в результате инцидента погибли 11 человек, 44 все еще получают медицинскую помощь", — говорится в заявлении местных властей.

Инцидент произошел в среду в 19.35 по местному времени, когда красный внедорожник по неизвестной причине въехал в толпу людей на одной из общественных площадей города Хэнъян, где вечером собралось много людей для прогулки и танцев, передает РИА Новости

Злоумышленник по фамилии Ян был оперативно задержан, его мотивы до сих пор неизвестны, однако сообщается, что мужчина ранее был судим. Ведется расследование.