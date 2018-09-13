Полицейские Кагула и Галаца будут сотрудничать в области обеспечения безопасности

Инспекторат полиции Кагула будет сотрудничать с местной полицией Галац в области обеспечения безопасности, дорожного движения, контроля за торговой деятельностью, подготовки кадров и обмена информацией. Соответствующее соглашение было подписано главами двух региональных подразделений.

Это первая договоренность подобного рода между коллегами двух берегов Прута, отмечает canal3.md.

"Основы этого соглашения были заложены примерно три месяца назад. У нас достаточно точек соприкосновения с молдавской полицией, особенно если учесть, как много у нас в Галаце прописано людей с двойным гражданством Румынии и Молдовы", - сообщил глава местной полиции Галац (Румыния) Петрикэ Хаху.

"Мы, полицейские, аполитичны, и должны служить на благо людей вне зависимости от того, кто у власти", - отметил глава ИП Кагула Юрий Бричаг.