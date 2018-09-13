Директор одного из лицеев обвиняет Pro TV Chișinău во лжи и манипулировании

Телеканал Pro TV Chisinau снова обвиняется в манипуляциях. Директор Кишиневского Лицея "Василе Александри" Даниела Вакарчук обвиняет телевизионный канал в искажении и тенденциозной подаче информации. Об это она написала в сообщении на своей странице в Facebook.

"30 августа журналистка канала PRO TV Chisinau настояла на разговоре о зарплате учителей. Это происходило в 19,00 и я уже была дома, собиралась отправиться в гости. Журналистка подъехала к моему дому. Мы говорили о нехватке учителей в школе, заявив, что заработная плата слишком мала, а требования очень высокие. Я подчеркнула, что работа учителя не предполагает только 45-минутный урок, но и большую работу вне класса, что заставляет многих педагогов покинуть школу. Сегодня, 12 сентября, я вижу снятые со мной кадры в материале про жалобы молодого учителя, и основной акцент ставится на изображения с моими драгоценностями!", - написала Даниела Вакарчук.

Она сообщила, что разочарована в том, как этот телевизионный канал использовал разговор с ней и говорит, что журналисты PRO TV не заботятся о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются учителя, передает allmoldova.com.

"Я абсолютно разочарована "Четвертой властью", которая может заставить людей чувствовать себя глупо! Они используют людей, преданных своей работе для создания скандалов! Это ужасно! – они используют нас для манипулирования! Я понимаю одно: им до наших проблем как до "космоса"! Я надеялась, что в стране остались умные журналисты! ", - поделилась Даниэла Вакарчук.