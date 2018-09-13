У берегов Флориды токсичная водоросль убивает рыбу и морских животных

В заливе Тампа на западном побережье Флориды (США) на берег выбрасывает рыбу и морских животных, погибших из-за цветения токсичной водоросли.

На участке побережья от Клируотера до Санкт-Петербурга сотрудники специальных служб убирают рыбу, которая, разлагаясь, распространяет ужасный запах и отпугивает туристов.

Токсичные водоросли привели также к гибели сотен морских черепах, десятка дельфинов-афалин и даже восьмиметровой китовой акулы, передает РИА Новости.

По данным Комиссии по сохранению дикой природы, опасные водоросли находятся на расстоянии примерно 190 километров от береговой линии. Токсины, выделяемые растениями, могут распространяться не только в воде, но и в воздухе и вызывать проблемы с дыханием у людей. Они могут стать причиной обострения астмы.