Rapid Trident 2018: молдавские военные участвуют в учениях в Украине

Военнослужащие Национальной армии участвуют в многонациональных учениях "Rapid Trident 2018" в Украине. Они начали обучение в Международном центре миротворчества и безопасности "Yavoriv" в Львовской области, Украина.

По словам командира контингента, 70 офицеров и суб-офицеров из Бригады "Молдова" и 22 миротворческого батальона проходят обучение в рамках межнациональной компании, в которой участвуют украинские, румынские, болгарские, американские и польские военнослужащие, по сценарию, присущему миротворческим операциям.

Министерство обороны отметило, что военнослужащие будут выполнять миссии, характерные для миротворческих операций по сопровождению конвоя, патрулированию, а также другие тактические действия, передает Молдпрес.

Учения "Rapid Trident 2018" завершатся 15 сентября, их цель - подготовка для международных миротворческих миссий, а также повысить уровень взаимодействия между военными.

Национальная армия участвует в учениях "Rapid Trident 2018" с 2006 года.