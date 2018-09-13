Военнослужащие Национальной армии участвуют в многонациональных учениях "Rapid Trident 2018" в Украине. Они начали обучение в Международном центре миротворчества и безопасности "Yavoriv" в Львовской области, Украина.
По словам командира контингента, 70 офицеров и суб-офицеров из Бригады "Молдова" и 22 миротворческого батальона проходят обучение в рамках межнациональной компании, в которой участвуют украинские, румынские, болгарские, американские и польские военнослужащие, по сценарию, присущему миротворческим операциям.
Министерство обороны отметило, что военнослужащие будут выполнять миссии, характерные для миротворческих операций по сопровождению конвоя, патрулированию, а также другие тактические действия, передает Молдпрес.
Учения "Rapid Trident 2018" завершатся 15 сентября, их цель - подготовка для международных миротворческих миссий, а также повысить уровень взаимодействия между военными.
Национальная армия участвует в учениях "Rapid Trident 2018" с 2006 года.
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Колумнист "КП" в Молдове