Мальчик 10 лет в американском штате Миссури подвергся укусам ос, затем упал с дерева и напоролся головой на шампур, но чудом остался жив.
Врачи Канзасской университетской больницы ожидают, что Ксавьер Каннингем из городка Харрисонвиль сможет полностью восстановиться после пережитого, передает ВВС.
Мальчик играл в доме, закрепленном на стволах деревьев, когда на него напали осы. Он свалился с высоты чуть более метра и приземлился прямо на 30-сантиметровый металлический шампур для приготовления шашлыков. Шампур пронзил череп и погрузился в ткани головы на 15 сантиметров. К счастью, чудесным образом металлическая палка вошла в голову, миновав и глаза, и мозг, и спинной мозг, и крупные кровеносные сосуды.
Мать Ксавьера, Габриэль Миллер, рассказала изданию Kansas City Star, что когда кричащий сын вбежал в дом, то стержень просто торчал у него из головы. По дороге в больницу мальчик повторял: "Я умираю, мама, я это чувствую".
Ксавьера сначала отвезли в местную больницу, затем перевели в больницу в Канзас-Сити и наконец перевезли в больницу Университета Канзаса, где его травмой уже занялись хирурги.
Так как из раны не было активного кровотечения и шампур не повредил жизненно важные органы, врачи успешно удалили квадратный стержень. Операция была очень сложной именно из-за формы шампура с острыми краями и длилась несколько часов.
Коджи Эберсоул, директор отделения эндоваскулярной нейрохирургии больницы Университета Канзаса сказал Kansas City Star, что самую большую сложность для хирургов при удалении шампура представляли кровеносные сосуды на шее мальчика. Врач назвал чудом то, чтобы при такой сквозной травме шампур не повредил ничего в голове потерпевшего роковым образом.
Доктор Эберсоул добавил, что ему никогда не приходилось видеть, чтобы так глубоко проникший в голову предмет не нанес бы травмы, не совместимые с жизнью. И уж тем более чудом он считает, что восстановление раненого мальчика будет или полным, или почти полным.
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Колумнист "КП" в Молдове