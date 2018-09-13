ЕС продлил персональные санкции против России

Евросоюз в четверг, 13 сентября, на полгода продлил санкции против России - до 15 марта 2019 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Информация об этом решении будет опубликована в официальном журнале ЕС 14 сентября, передает korrespondent.net.