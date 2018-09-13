В Молдове задержали гражданина Израиля, который попросил 8 тысяч евро за решение проблемы с ВУЗом

Гражданина Израиля задержали в столице по подозрению в коррупции. Он получил пять тысяч евро от отчисленной из медицинского университета студентки.

В обмен на деньги, задержанный обещал помочь ей восстановится на третьем курсе вуза за 8 тысяч евро. Однако обещание так и не выполнил, поэтому девушка обратилась в Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Задержали 23-летнего парня с поличным в момент получения 5 тысяч евро. Теперь ему грозит до 150 тысяч леев штрафа или до шести лет тюрьмы за торговлю влиянием.