Настоящее сокровище: на месте древнеримского театра в Италии найден клад

Во время раскопок на севере Италии археологи обнаружили сосуд, наполненный золотыми древнеримскими монетами возрастом около 1,5 тысяч лет.

По сообщению Министерства культуры Италии, на месте старого театра Крессони у озера Комо совершено важное археологическое открытие. Эта местность была заселена ещё со времен бронзового века. В первом веке до нашей эры располагавшийся здесь город Comum вошел в состав Римской республики, а затем по указанию Юлия Цезаря он был перенесён на своё нынешнее место, получив имя «Новый Комо», передает nat-geo.ru.

В 1807 году в центре древнего города был создан театр, где звучали величайшие оперы Италии. В конце XX века здание было переоборудовано в кинотеатр, а затем — в многоквартирное здание. Теперь план развития побережья озера Комо включает строительство элитных вилл, и перед началом масштабных работ местность исследуют археологи.

На прошлой неделе под фундаментом бывшего театра рабочий наткнулся на сосуд с золотыми монетами. Все они относятся к V или более ранним векам нашей эры, то есть времени Римской империи. По словам министра культуры Альберто Бонисоли, клад важен «как с археологической, так и с экономической точек зрения». Обычно монеты того времени изготовлены из менее благородных сплавов — например, меди, которая с течением веков окисляется. «Золото встречается очень редко, не говоря уже о такой концентрации. Это место обещает стать настоящим сокровищем для археологии!», — добавляет министр.

Помимо монет, сосуд содержал три золотых слитка. Вероятно, ценности принадлежали государственному учреждению типа банка: сокровище слишком велико даже для самого богатого человека той эпохи. Кроме того, клад был найден на месте древней торговой площади, где велись крупные финансовые операции.

Первые 27 монет отправлены на экспертизу в Милан. По самым приблизительным оценкам, стоимость находки составляет несколько миллионов евро. Ученые отметили также то, что золото отлично сохранилось. Учитывая такое важное открытие, строительство вилл придётся отложить на неопределённый срок: историческая местность будет всесторонне изучаться археологами.