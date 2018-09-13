Еврокомиссия предложила официально отказаться от сезонного перевода часов

В марте 2019 года страны Евросоюза перейдут на летнее время в последний раз. Европейская комиссия предложила накануне официально отказаться от сезонного перевода часов.

Председатель комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что государства сами должны решить на каком времени - зимнем или летнем - они остановятся.

Проведенный недавно соцопрос показал, что 84% жителей ЕС выступают против перевода часов. В марте этого года правительство Молдовы объявило, что учтёт решение по Директиве о летнем времени, которое примет Совет Европы.