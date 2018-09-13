Из Молдовы выслали гражданина Турции, обвиняемого в пропаганде радикальных взглядов

Еще одного гражданина Турции выслали из Молдовы. Его обвинили в оправдании и пропаганде радикальных взглядов.

Офицеры Службы информации и безопасности также установили, что высланный гражданин нарушил режим пребывания в Молдове, а чтобы скрыться от правоохранителей, он постоянно менял место жительства в Кишиневе.

В ближайшие пять лет мужчине запрещен въезд в нашу страну.