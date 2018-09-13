Пчела сорвала попытку установить мировой рекорд

Пчеловод Зухаир Фатани из города Табук в Саудовской Аравии почти полностью покрыл себя пчелами. Он намеревался побить мировой рекорд, но попытка сорвалась.

Как сообщает Моя планета, мужчина разместил на своем теле несколько десятков маток, надеясь, что они привлекут 20 000 трутней и вес насекомых составит 100 кг. Но одна матка улетела, поэтому не получилось набрать нужного числа пчел.

Рекорд так и остался у китайца по имени Руан Ляньминь, на котором одновременно было 63,7 кг пчел. Это была уже вторая попытка Зухаира побить рекорд. Он держит пчел 30 лет. За это время выработал иммунитет к их яду.