Google объявила о закрытии почтового сервиса Inbox

Компания Google объявила о скором закрытии запущенного осенью 2014 года мобильного почтового сервиса Inbox. Сообщение об этом было опубликовано в блоге Google.

Ожидается, что сервис Inbox прекратит свою работу в конце марта 2019 года, а его пользователи смогут перейти в Gmail. Для этого разработчики выпустили специальную инструкцию, уточнив, что перепискa из Inbox уже доступна в Gmail.

Решение о закрытии Inbox в компании объяснили тем, что представленная в этом году обновленная версия сервиса Gmail получила многие функции, реализованные ранее в Inbox, а также некоторые дополнительные возможности управления перепиской. В связи с этим разработчики намерены сосредоточиться на дальнейшем развитии Gmail, передает newsru.com.

"Inbox был разработан теми же людьми, что создали Gmail, но это не Gmail. Это абсолютно новый тип почтового сервиса, сфокусированный на действительно важных вещах", – отмечали в компании четыре года назад. По словам представителей Google, сервис Inbox был в первую очередь призван упростить работу с почтовым ящиком для пользователей мобильных устройств. В частности, на момент запуска он предлагал улучшенную по сравнению с Gmail систему умной сортировки писем.