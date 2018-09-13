Флагман iPhone XS: характеристики и стоимость

Топовый смартфон Apple с флагманскими характеристиками iPhone XS был представлен накануне. Тим Кук назвал его "самым лучшим смартфоном, который компания создавала". Внешне устройство сильно схоже с прошлогодним iPhone X, однако имеет ряд функциональных улучшений.

Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей Super Retina с разрешением 2436×1125. Улучшенную защиту от воды и пыли и более прочное защитное стекло, передает korrespondent.net.

Гаджет выполнен в трех цветах: серебристом, сером и золотом. В основу гаджета положен мощный процессор А12 Bionic.

Старшая модель - iPhone XS Max - имеет HDR OLED-экран с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2688х1242. Он также имеет частоту обновления в 120 ГЦ, в то время, как у обычных смартфонов лишь 60 ГЦ. Имеется также поддержка 3D-тач.

В основу топового гаджета линейки также положен процессор А12 Bionic.

Производитель заявляет, что iOS с новым процессором будет работать на 30 процентов быстрее. Еще одно новшество - расширенный объем внутренней памяти до 512 ГБ.

Ключевой особенностью гаджетов будет поддержка двух SIM-карт. Для гаджетов, ориентированных на Китай, предусмотрена поддержка двух физических карт. В то же время для американского рынка компания создала модели с одной физической картой, и второй на базе технологии eSIM - то есть электронной копии карты.

Гаджеты производитель оценил в 999 и 1099 долларов. Однако это цена для базовых версий смартфонов. Улучшенные модификации будут стоить дороже.