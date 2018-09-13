Заработал 76,5 миллионов долларов за 12 месяцев: определен самый высокооплачиваемый рэпер года

Журнал Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера года. Им был признан американский исполнитель Jay Z. Он смог заработать за прошедшие 12 месяцев 76,5 миллионов долларов.

Статус лидера музыканту принес его альбом Everything Is Love, который является первой студийной пластинкой, записанной в тандеме с супругой Бейонсе. Кроме того, внушительную сумму рэперу принеси гастроли в рамках тура On The Run II. Вторую позицию занимает Шон Комбс, известный ранее под псевдонимом "Дидди", и поменявший его на "Любовь". Музыкант смог заработать 64 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Кендрик Ламар с 58-ю миллионами долларов, передает korrespondent.net. В десятку также вошли рэперы Дрейк (47 млн.), J. Cole (35,5 млн.), Доктор Дре (35 млн.), Nas (35 млн.), Питбуль (32 млн.), Future (30 млн.) и Канье Уэст (27,5 млн.).

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