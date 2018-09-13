Молодые люди и женщины подали 38 заявок на предоставление авансовых субсидий

Уже подано 38 заявок на предоставление авансовых субсидий молодым людям и женщинам, начинающих свой бизнес в области сельского хозяйства, заявил премьер Павел Филип в начале заседания кабмина, прошедшего в среду.

На выделение авансовых субсидий представлены заявки на 19 млн леев, а в этом году на эти цели предусмотрены 45 млн леев.

Всего на предоставление субсидий было подано около 2 000 заявок, в размере более 450 млн леев, что означает половину фонда субсидий для сельского хозяйства, передает Молдпрес.