Международный паралимпийский комитет продлил санкции в отношении России

Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России. Как сообщает пресс-служба МПК, вопрос статуса был рассмотрен на заседании исполкома, которое прошло с 10 по 11 сентября в Мадриде.

Международный паралимпийский комитет выразил разочарование тем обстоятельством, что Паралимпийский комитет России за последние шесть месяцев не сделал ничего для своего восстановления, передает newsru.com.

Тремя критериями для этого остаются признание тезисов доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовании в РФ в период с 2011 по 2015 годы государственной допинговой системы, реабилитация Российского антидопингового комитета (РУСАДА) и выплата штрафа в 257 тысяч евро в качестве возмещения расходов за расследования в отношении российских спортсменов.

Вопрос восстановления РУСАДА также упирается в признание Россией выводов доклада Макларена, а также предоставление доступа к пробам, которые хранятся в опечатанной московской антидопинговой лаборатории.