Правоохранители раскрыли ограбление столичного магазина часов

Правоохранители задержали подозреваемого в ограблении столичного магазина часов.

Преступление произошло в центре города, а добычей 23-летнего вора стали 50 пар часов Casio. Их общая стоимость составляла 78 тысяч леев.

Молодой человек признал свою вину и рассказал, что планировал уехать из страны, а украденное продать за границей. Как выяснилось, ранее он был судим за кражу и грабеж.

Подозреваемого арестовали на 30 дней. Ведется уголовное дело по факту кражи. Молодому человек грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.