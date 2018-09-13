Мужчину и его родственников обвиняют в вымогательстве 23 тысяч евро: дело передано в суд

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении трех человек – мужчины и его родственников, обвиняемых в извлечении выгоды из влияния.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужила жалоба жителя Унген, который заплатил обвиняемым 23 000 евро за освобождение сына из заключения, сообщает новостной портал Noi.md.

Согласно материалам дела, сын информатора – сотрудник полиции Унгенского района был арестован и находился под следствием за применение пыток в феврале 2017 года. Его сожительница убедила информатора, что ее брат может помочь освободить его сына в обмен на 23 000 евро. Хотя мужчина целиком выплатил данную сумму, его сын продолжал оставаться под стражей, а затем и вовсе был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения.

В результате трем членам семьи, обвиняемым в извлечении выгоды из влияния, только один из которых сознался в содеянном, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет либо выплаты штрафа в размере от 4000 до 6000 у. е.