Пьяный москвич упал с эскалатора в метро и разрезал себе шею

На эскалаторе метро на станции «Кузнецкий мост» пьяный житель Москвы потерял равновесие, разбил головой плафон светильника и разрезал себе шею.

Как рассказал агентству «Москва» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, вечером 12 сентября пьяный москвич, спускаясь в метро на эскалаторе, не смог удержаться на ногах, упал на балюстраду, разбил головой плафон светильника и поранился его осколком.

Сотрудники метрополитена оказали мужчине первую помощь и вызвали медиков. Прибывшие на место врачи предварительно диагностировали резаную рану шеи и венозное кровотечение.

Пострадавшего отвезли в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Там ему поставили диагноз: колото-резаная рана шеи, повреждение сонной артерии, алкогольное опьянение и шок третьей степени, сообщает ntv.ru.

