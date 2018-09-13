Внучке французского коллекционера передали картину, изъятую 77 лет назад гитлеровцами

Одно из полотен Огюста Ренуара вернулось законному владельцу. Картину "Две девушки, читающие в саду" 77 лет назад изъяли их банковского хранилища в Париже гитлеровцы.

Известно о ней снова стало в 2013 году, когда полотно выставили на аукцион Кристис в Нью-Йорке. Понадобилось время, чтобы убедиться в подлинности картины. А на днях в Музее еврейского наследия состоялась церемония передачи творения Ренуара внучке французского коллекционера.

После окончания второй мировой войны французское правительство выплатило компенсации владельцам утраченных ценностей. Ущерб возмещала и Германия.



Владелица картины Огюста Ренуара уже сообщила, что продаст полотно и вернет правительствам Франции и Германии выплаченные ей деньги.