Одно из полотен Огюста Ренуара вернулось законному владельцу. Картину "Две девушки, читающие в саду" 77 лет назад изъяли их банковского хранилища в Париже гитлеровцы.
Известно о ней снова стало в 2013 году, когда полотно выставили на аукцион Кристис в Нью-Йорке. Понадобилось время, чтобы убедиться в подлинности картины. А на днях в Музее еврейского наследия состоялась церемония передачи творения Ренуара внучке французского коллекционера.
После окончания второй мировой войны французское правительство выплатило компенсации владельцам утраченных ценностей. Ущерб возмещала и Германия.
Владелица картины Огюста Ренуара уже сообщила, что продаст полотно и вернет правительствам Франции и Германии выплаченные ей деньги.
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Колумнист "КП" в Молдове