Столичный житель угнал мопед с автостоянки на Чеканах

30-летнего жителя столицы подозревают в краже мопеда стоимостью 11 000 леев.

По данным полиции сектора Чеканы, 2 июля мужчина угнал транспортное средство с автостоянки по улице Джинта Латинэ. Вскоре угонщик был идентифицирован и задержан. Мопед правоохранители обнаружили у него дома.

Было заведено уголовное дело о краже. Следствие продолжается для выяснения причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям в столице. Пока он находится на свободе.

Мужчине грозит штраф от 32 500 до 67 000 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет заключения.

Ранее мужчина был судим за кражу и вождение в состоянии алкогольного опьянения.