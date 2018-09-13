В Одессе произошла стрельба: задержаны 14 человек

На улице Добровольского в Одессе в ночь на четверг, 13 сентября, расстреляли игорное заведение. Патрульным удалось обнаружить и задержать стрелявших, сообщили в пресс-службе полиции.

Вызов полицейским поступил около часа ночи. Свидетели рассказали, как после ряда выстрелов по одному из игровых заведений неизвестные люди уехали с места на автомобиле Mercedes Sprinter. Также было установлено, что на задней левой двери авто размещена наклейка "Внимание - дети", передает korrespondent.net.

"Автомобиль с нарушителями остановили на улице Балковской. В салоне автомобиля находились 14 мужчин, которых задержали. Также при осмотре транспортного средства полицейские обнаружили травматическое и холодное оружие - пистолеты, кастет, деревянные биты и дымовые шашки", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работали следователи. Все обстоятельства дела будут выясняться. Нарушителей доставили в отделение полиции.