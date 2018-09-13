Семейная пара переехала из общежития в шалаш из линолеума

Семейная пара из Нижнего Новгорода поселилась в шалаше, не сумев решить проблему с жильем традиционными способами.

Влюбленные повесили на ветки деревьев линолеум и шторы для ванной, еду готовят на костре и спять практически под открытым небом. Светлана и Владимир утверждают, что так отдыхают от проблем и наслаждаются природой.

При этом у пары есть постоянная прописка, но по указанному в паспорте адресу они не живут. Дом оформлен на другого человека – вдову с детьми.

До того, как переехать в шалаш, Светлана и Владимир жили в общежитии, и соседи вспоминают о них не совсем хорошо – говорят, что пара давно увлечена алкоголем, детьми совсем не занималась, порядок в комнате не поддерживала. Соседи поначалу помогали им, но потом молодые люди стали все чаще просить деньги в долг без отдачи, и позже и вовсе съехали. Сказали, что на новую квартиру, но выяснилось, что в шалаш.

Детей из "рая в шалаше" уже забрали и отвезли в детский дом, передает Вести.ру.