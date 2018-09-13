Испания нацелилась на проведение Евро-2028 или чемпионата мира-2030

Испания намерена побороться за право проведения одного из двух самых крупных футбольных турниров: чемпионата Европы 2028 года или чемпионата мира 2030 года. Не исключен вариант, что Испания подаст заявку совместно с Португалией или Марокко.

Известно, что вопрос выдвижения испанской кандидатуры глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес 12 сентября обсуждал с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. В предыдущий раз Испания принимала футбольное соревнование европейского или мирового значения в 1982 году, когда на испанских стадионах проходил чемпионат мира. В ближайшее же время испанский Бильбао вместе с еще 11 европейскими городами будет принимать несколько поединков Евро-2020, передает Вести.ру.

Комментарии

Другие новости