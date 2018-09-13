В столице разоблачили основателей "бизнеса" по оказанию секс-услуг

Сеть по оказанию сексуальных услуг организовали в Кишиневе 33-летний мужчина и его 19-летняя сообщница. Девушек для занятия проституцией они вербовали в Ниспоренском районе и Бельцах.

Одной из пострадавших не было и 18 лет. Ее поначалу наняли для ухода за детьми, но потом уговорили зарабатывать другим способом.

До разоблачения сеть существовала восемь месяцев. Девушки обслуживали в день по четыре-пять клиентов, которых находили в интернете. Но доставалась им только половина заработка.

Мужчина-организатор сети арестован на 30 суток. Все это время он находился под следствием за организацию попрошайничества. Дело рассматривается в суде, но окончательное решение еще не вынесено.

19-летняя обвиняемая остается на время следствия на свободе. Если вина пары будет доказана, им грозит до 12 лет тюремного заключения.